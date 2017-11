Turkse trouwstoet zet Antwerpen wederom op stelten met vuurwerk

Een Turkse trouwstoet heeft zaterdag opnieuw voor tumult gezorgd in Antwerpen. Aan de Lange Lozanastraat stopten auto's midden op de doorgaande weg, en staken ze Bengaals vuurwerk af. Dit alles in combinatie met luid getoeter. Volgens de Antwerpse politie waren de autoriteiten snel ter plaatse, en vervolgde de trouwstoet 'zonder incidenten' haar weg na een kort gesprek met toegesnelde politieagenten. Turkse trouwstoeten zetten de stad Antwerpen vaker op stelten, recent onder meer in de wijk Borgerhout en voorstad Zwijndrecht.