UvA-gastspreker: 'Tot in Amsterdam, lafaards, verklikkers'

Door Jordan Peterson woensdag uit te nodigen voor Room for Discussion, slaat het discussieplatform de plank behoorlijk mis. Zo schreven de medewerkers in een open brief. Ook een aantal studentenorganisaties zijn bezorgd over de komst van de gast.



Verklikkers, totalitaire 'wannabes'

Peterson heeft de brief nu uitvoerig op zijn eigen website besproken en piekert er niet over zich terug te trekken. 'Jullie zullen mijn afmelding als een overwinning beschouwen.' Hij zegt te 'walgen' van de 'capriolen' van de briefschrijvers.



Om vervolgens zijn lange betoog af te sluiten met de woorden: 'Tot in Amsterdam, lafaards, verklikkers en totalitaire 'wannabes'.'



Fans binnen (extreem)rechtse groeperingen

Peterson staat bekend om zijn omstreden uitspraken, waarbij hij forse kritiek niet schuwt. Zo krijgen universiteiten, het immigratiebeleid en veel linkse opvattingen er flink van langs. Hij heeft veel fans binnen (extreem)rechtse groeperingen.



De brievenschrijvers willen een extra spreker om zijn woorden tegengas te geven. De gast is volgens hen uitgenodigd 'vanwege zijn sterrenstatus en niet vanwege zijn wetenschappelijke ideeën'. Ook zouden zijn 'onwetenschappelijke ideeën' zonder extra gast geen weerwoord krijgen.



Tijdens het platform van de faculteit Economie en Bedrijfskunde interviewen studenten 'spraakmakende figuren en opinieleiders'.



Geen extra spreker

Room for Discussion denkt er niet aan om een extra spreker uit te nodigen. Om aan de eisers tegemoet te komen, kunnen gasten aan het eind van het interview wel twintig minuten vragen stellen aan Peterson.



Het platform hoeft niet achter de ideeën van de geïnterviewde te staan, stelt Room for Discussion in een verklaring. Volgens het platform zijn Petersons ideeën representatief 'voor de botsingen in de samenleving'. Het platform wil hem daarom juist een podium geven voor een kritische discussie, in plaats van zijn opvattingen te negeren.