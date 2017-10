Verdacht pakketje bij Vliegbasis Eindhoven blijkt tas met lege hulzen

Nooit meer ganzen vetmesten door plantaardige foie gras?

19:33 Ganzen die via trechters worden volgepropt met voer. Dat is de eerste associatie die veel mensen hebben met foie gras. Maar nu is er een veganistische variant van de Franse ganzenleverpaté. Niet gemaakt van ganzenlever dus. Is het een volwaardig alternatief?