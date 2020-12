Vieren we kerst met drie gasten of gaan we volle bak feesten? Dit is de uitslag van onze poll

POLLHet is misschien wel de belangrijkste vraag die menig huishouden momenteel bezighoudt: gaan we deze feestdagen met de complete familie of vriendengroep aan de champagne of vieren we het voor de zekerheid in kleiner comité, zoals de overheid liever voor ogen heeft? Uit een poll op deze site blijkt dat bijna een kwart van onze lezers van plan is om meer dan drie gasten van buiten het huishouden uit te nodigen met kerst en oud en nieuw. ,,Het is een advies, géén verplichting”, reageert een van hen.

Kerstmis en de jaarwisseling worden dit jaar sober, leeg en stil. Als het goed is tenminste. Tot zeker 19 januari geldt een harde lockdown: Nederlanders moeten zo min mogelijk met anderen in contact komen zodat het coronavirus niet overspringt. Winkels voor eten en drank blijven open. Een copieus kerstmaal is dus mogelijk, maar wel met minder mensen aan tafel. Er mogen op 24, 25 en 26 december maar drie gasten per dag komen, kinderen onder de 13 jaar niet meegeteld. Een kerstboom en bloemen kopen is ook nog mogelijk, bij winkels die dit buiten doen.

Kerst op zondag

Uit een rondgang onder circa 30.000 lezers blijkt dat circa 70 procent zich deze feestdagen aan alle maatregelen gaat houden. ,,We vinden het belangrijk om ons aan de regels te houden. We maken er het beste van”, zegt Esther Vieveen uit Den Haag bijvoorbeeld. Zij, haar man en hun vier kinderen vieren kerst op zondag, omdat ze als uitvaartbegeleider moet werken. Ze wringen zich in allerlei bochten om zich zo veel mogelijk aan de regels te houden.

,,We gaan allemaal hapjes maken”, zegt Vieveen. ,,Een van onze dochters komt met haar vriend bij ons eten. De andere twee kinderen zonder partner gaan naar mijn oudste dochter en haar vriend. Wanneer iedereen in het huis van bestemming is, gaat het videoprogramma Zoom aan. Zo proosten we met hetzelfde welkomstdrankje, eten we dezelfde hapjes en doen we daarna gezellig een spel. Ik ben er trots op dat we het zo kunnen doen met het gezin.”

Gepast zondigen

Vanwege het stijgend aantal coronabesmettingen probeert ook Ellyn van der Ploeg uit Woudrichem zich zoveel mogelijk aan de maatregelen te houden. Toch ontkomt ze er niet aan om vanwege privéomstandigheden iedere dag één gast meer dan gebruikelijk uit te nodigen. ,,Wij zondigen dus wel, maar gepast. Ons appartement is groot en we kunnen gelukkig voldoende afstand van iedereen houden. We zullen elkaar hier ook op aanspreken.”

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Alles loslaten

Uit de rondvraag blijkt ook dat één op de tien lezers van het AD van plan is alle regels los te laten tijdens de feestdagen. Zo’n vijftien procent geeft aan kerst met meer mensen dan toegestaan te vieren, onder de voorwaarde dat er voldoende afstand wordt gehouden. Sander van Tongeren uit Elst is een van de Nederlanders die zich absoluut niet wil committeren aan de maatregelen. Bij hem thuis is gewoon iedereen welkom, zegt hij. ,,We maken gewoon fysiek contact en letten niet op de anderhalve meter. Mijn eigen moeder houdt er wel rekening mee. Die blijft op gepaste afstand van mijn schoonouders.”

Op tweede kerstdag is de echtgenote van Van Tongeren jarig. Wie wil komen, is welkom. ,,Wij houden ons niet aan de drie personen, omdat het slechts een advies is en niet een verplichting zoals de regering het wel wil laten overkomen en ook de pers die dit steeds zo verwoordt. Afstand houden is wat mensen zelf bepalen. We doen geen raam open en we gaan ook niet buiten zitten. We hebben geen desinfectiespul en mondkapjes doen wij thuis al helemaal niet op. Ik doe er zelf ook niet aan bij het boodschappen doen. Wie zoiets bij ons zou willen dragen, kan beter thuisblijven aangezien die onzin toch niet werkt.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Facebook

Het oordeel zoals lezers dat geven op de Facebookpagina van deze site komt grotendeels overeen met de uitslag van de poll: een groot deel van de lezers geeft aan zo veel mogelijk rekening te houden met de maatregelen. ,,Ik houd me zeker aan de regels. Ik hoop iedereen, want dan kunnen we kerst volgend jaar weer normaal vieren. Dat zou toch geweldig zijn. En denk aan alle zorgmedewerkers die geen vrij krijgen maar moeten doorwerken, allemaal voor de zieke mensen”, schrijft iemand.

Een ander geeft aan niet ‘de bron te willen worden van een besmetting’. ,,Ik wil geen schuld hebben aan een ziekenhuisopname, ic-opname of de dood van een van mijn familieleden of vrienden. Dus lekker thuis relaxen.”

Poll Wat ben jij van plan met kerst? Ik hou me aan alle maatregelen

Ik vier kerst met meer mensen dan toegestaan, maar hou wel afstand

Ik hou me aan het maximaal aantal mensen, maar knuffel ze wel

Ik laat alle regels los voor de kerst Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Wat ben jij van plan met kerst? Ik hou me aan alle maatregelen (71%)

Ik vier kerst met meer mensen dan toegestaan, maar hou wel afstand (14%)

Ik hou me aan het maximaal aantal mensen, maar knuffel ze wel (6%)

Ik laat alle regels los voor de kerst (10%)