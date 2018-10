We lijken braveriken maar hebben latexpakjes op maat

,,Als je ons ziet, denk je dat we twee braveriken zijn. Een stel dat op zaterdag de boodschappen doet, op zondag langs het hockeyveld staat en op een feestje hooguit drie wijntjes drinkt. Dat we latexpakjes op maat hebben, seks hebben met andere stellen en daar soms ecstasy, lachgasballonnen of ketamine bij gebruiken, zie je niet. Sandra en ik hebben een hechte relatie en hebben het goed in bed. Maar het is leuk om een, twee keer per maand seks te hebben met een ander stel erbij. We spreken thuis af en kijken wat ervan komt. De ene keer gaat het er heftig aan toe, de andere keer praten en lachen we vooral. Het moet klikken, in lichamelijk en emotioneel opzicht.



Vier jaar geleden zijn we begonnen met swingen. Sandra is bi, wilde die kant van zichzelf ontdekken en ik stond daar wel open voor - mits ik mocht meedoen. We schreven ons in bij een swingersdateclub. Een nieuwe wereld ging voor ons open. Of we full of soft swap waren? We hadden geen idee, maar daarmee geef je aan of je de uiteindelijke daad alleen met je eigen partner doet. Bij ‘watersport’ vulden we ‘ja’ in, omdat we van zeilen houden, maar dat bleek te gaan om plasseks. Dat wilden we dan weer niet. Onze eerste afspraak smaakte meteen naar meer. Het mooie is dat het er volkomen open en eerlijk aan toegaat. Je bent naakt, je gaat samen seks hebben - dat taboe is geslecht, dus kun je net zo goed je zielenroerselen op tafel leggen. Dat leidt tot mooie gesprekken, ontboezemingen over misbruik, gezondheidsproblemen of gepleegde fraude. Er ontstaat een gave verbintenis die niet alleen om seks gaat. Met een paar stellen gaan we ook weleens op stap of uit eten. Onze ‘normale’ vrienden vinden we steeds saaier, met hun verhalen over de dakkapel en de nieuwe auto.



