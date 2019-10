Wintertijd: dankzij deze man uit Londen gaat de klok een uur terug

En dat allemaal omdat één man in 1907 het idee lanceerde de klok te gaan verzetten. William Willett kan worden gezien als de belangrijkste lobbyist voor het gehannes met tijden. In zijn brochure ‘The Waste of Daylight’ rept hij over energiebesparing en lange zomeravonden, die in het vooruitschiet liggen.



De aannemer uit Londen pleit er wel voor veel vaker van tijd te veranderen dan nu het geval is. Hij financiert de lancering van zijn idee zelf, alleen om te zien hoe het wordt weggehoond. Willett sterft in 1915. De griep heeft hem geveld, vlak voordat zijn voorstel navolging vindt.