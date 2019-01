Zo herken je een ‘gaslight’-relatie

Psycholoog Robin Stern (67) heeft meer mensen moeten helpen dan haar lief is. In haar boek Het Gaslighteffect, verborgen narcisme - sinds twee weken verkrijgbaar in het Nederlands - legt Stern uit waarom deze vorm van manipulatie zo ernstig is. Als een ander jou voortdurend aan het twijfelen brengt, komt je geestelijke gezondheid in gevaar. Een narcistische partner zoekt bijvoorbeeld ruzie door te zeggen: ‘Flirt niet zo met die vent’, terwijl je dat helemaal niet doet. Of je moeder roept: ‘Ik snap niet dat jij mij zo verwaarloost’, terwijl je goed voor haar zorgt. Het effect: jij voelt je schuldig.