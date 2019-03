Zo pik je een narcist er snel uit

Wat is narcistisch misbruik?

,,Het is een vorm van psychologische mishandeling die moeilijk valt aan te tonen. Een mens met een narcistische persoonlijkheidsstoornis kleineert, manipuleert, controleert, buit uit en is vaak lichamelijk en seksueel agressief. Anders dan fysieke mishandeling laat narcistisch misbruik geen zichtbare sporen na. Een narcist herken je aan talrijke kenmerken, ik vat ze samen als liefdeloos gedrag. Hij of zij - meestal is het een hij - geeft nooit onvoorwaardelijke liefde. En doet-ie lief, dan is dat uit eigenbelang.



Toen ik tien jaar geleden een relatie kreeg met een narcist, bleek hij al snel een onmogelijke liefde. Hoeveel ik ook gaf, het werkte niet. Ik kwam er maar niet achter wat het probleem was. Pas toen ik na de zoveelste ruzie toevallig struikelde over het woord ‘narcist’ en het gedrag herkende, begreep ik waar de moeilijkheden in de relatie vandaan kwamen. Ik wilde meer weten en vond in die tijd maar weinig informatie in het Nederlands. Als schrijver besloot ik het onderwerp te belichten, omdat iedereen moet weten wat de gevaren zijn van een liefdesrelatie met een narcist.’’