Ambitieuze tennissers Rapiditas mikken op play-offs

Het lukte Rapiditas, dat onder de naam Hans Janssen Makelaardij Rapiditas supported by Ecobit aan de competitie mee gaat doen, om vooral bij de vrouwen topspeelsters vast te leggen. De Kroatische Tereza Mrdeza, de Duitse Katharina Hobgarski en het Nederlands talent Merel Hoedt zijn de blikvangers. Coach Wouter Kropman: ,,Bij de vrouwen waren we de afgelopen jaren minder bezet. We hebben nu wel de middelen om toppers binnen te halen.”

Aanvoerder blijft Miliaan Niesten. Igor Sijsling en Jarno Jans zijn nieuw. De reguliere competitie wordt van woensdag 24 mei tot en met donderdag 1 juni gespeeld. De ultieme droom van Rapiditas, dat in 2013 promoveerde, is om de play-offs naar Nijmegen te halen. Tennisbond KNLTB maakt daar een groot evenement van, de landskampioen mag het tennisweekend een jaar later organiseren. Kropman: ,,Het hoofddoel blijft de jeugd inspireren. Zij zien nu van dichtbij wat er allemaal komt kijken bij toptennis en wat de ambiance is waarin gepresteerd moet worden.”