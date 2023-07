Atleet Stefan Nillessen beseft een dag later pas dat hij Europees kampioen is

,,Het besef dat ik Europees kampioen ben, daalt langzaam in”, zegt Nillessen (20) een dag na zijn gouden race. ,,Ik was na de wedstrijd lange tijd vol ongeloof. Ik, Europees kampioen? Dat kon ik me niet voorstellen. Ik was überhaupt al blij dat ik in de finale stond. Dat ik na het lopen van de series juichte omdat ik de finale had gehaald, zegt genoeg. Ik had de minst snelle tijd van alle zestien finalisten. Maar in de 1500 meter is alles mogelijk, dat heb ik wel laten zien.”