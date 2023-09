AWC zet uitstekende reeks voort: doelman Van de Groes de held, Orion na drie duels nog puntloos

Tijn van de Groes heeft zich bij AWC ontpopt tot held van de dag. De doelman voorkwam zondagmiddag op bezoek bij VV Gemert met twee prachtige reddingen een nederlaag: 0-0. Zo is de debutant uit Wijchen nog altijd ongeslagen in de derde divisie B.

Van de Groes’ beste actie was een kwartier voor de tijd. De keeper pakte de strafschop van Ralf Kemper, aanvoerder van Gemert. Vlak erna hield hij opnieuw Kemper van scoren af. Toen bij een kopbal.

AWC kon in het laatste deel van de wedstrijd alleen maar tegenhouden. Al kregen de gasten in blessuretijd nog wel een kopkans via Jorn Reuvers. In het begin van de tweede helft had Boy Visser nog een vrije trap op de paal geschoten. Voor rust was Bas Brussaard de gevaarlijkste man van AWC. Hij vond tweemaal Gemert-keeper Stefan Tielemans op zijn weg.

Goede aanval geeft Orion-coach hoop op betere tijden

Orion staat na drie wedstrijden nog op nul punten in de vierde divisie. De Nijmeegse ploeg verloor zondag bij Best Vooruit in Best: 3-1. Trainer Jeroen van Haaren had op een betere start dan de laatste plaats gerekend, maar maakt zich nog geen zorgen.

De Nijmeegse coach put goede moed uit de aanval waaruit Orion na rust de gelijkmaker scoorde. Sid Hermens was het eindstation van een goedlopende aanval, hij schoot de bal hoog tegen de touwen. ,,Zo zonde dat het dan toch misgaat”, zegt Van Haaren. ,,Ze legden de bal er na een voorzet zo met het hoofd in. Zuur. De 3-1 in de absolute slotfase is er een voor de statistieken.”

De oefenmeester gaf zijn aanvoerder Marco Loen dit seizoen voor het eerst een basisplaats centraal achterin de verdediging. Hij was gepasseerd. ,,Nu was de tijd rijp dat hij weer ging spelen en dat deed hij goed.”

Orion presenteerde op zaterdag Arubaans international Mark Jacobs en de Nigeriaan Henry Tedum Paago als nieuwe aanwinsten. De verdediger en aanvaller waren er in Brabant nog niet bij, maar wel inzetbaar tegen Dongen aanstaande zondag. Van Haaren: ,,Iets extra’s om uit te kiezen.”