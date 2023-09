AWC zet uitstekende reeks voort: doelman Van de Groes de held

AWC kon in het laatste deel van de wedstrijd alleen maar tegenhouden. Al kregen de gasten in blessuretijd nog wel een kopkans via Jorn Reuvers. In het begin van de tweede helft had Boy Visser nog een vrije trap op de paal geschoten. Voor rust was Bas Brussaard de gevaarlijkste man van AWC. Hij vond tweemaal Gemert-keeper Stefan Tielemans op zijn weg.