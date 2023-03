Benauwde zege in Sliedrecht kost Orion een winstpunt

Den Houting is pas 25 jaar, maar nu al hoofdcoach bij de hockey­sters van Ede: ‘Trainers­vak is mij op het lijf geschreven’

Met zijn 25 jaar is Floris-Jan den Houting een van de jongste hoofdtrainers in de overgangsklasse. Toch is de coach van de Edese hockeysters al aardig ingevoerd in de trainerswereld.