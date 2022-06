BMX’ster Baauw hoopt jaar na WK-zilver op perfecte race op ‘haar’ Papendal: ‘Het komt aan op de details’

De acht meter hoge startheuvel, iedere bult, elke bocht; Baauw (28) kent de BMX-baan op het nationale sportcentrum als geen ander. ,,Als onderdeel van de wedstrijdvoorbereiding visualiseren we regelmatig de baan waarop we rijden”, zegt de Betuwse, die sinds 2015 op Papendal traint en daar sinds 2020 ook met andere sporters een huis deelt.

,,Laatst deden we het een keer met de stopwatch erbij. De tijd die ik in gedachten over een rondje deed, kwam dicht in de buurt van de tijd die ik in het echt nodig heb.”