Canadese Duitser Aaron McLeod versterkt Devils

De Duitse Canadees, die met zijn gezin woont in Düsseldorf, speelde slechts een half jaar bij de opleidingsploeg van de Duitse topclub. Hij was daarvoor jarenlang actief voor Moskitos Essen, daar speelde hij samen met zijn nieuwe ploeggenoot bij Devils, Mitch Bruijsten.

In het seizoen 2021-2022 was McLeod, geboren in Ottawa (Canada), goed voor 25 goals en 26 assists in 48 wedstrijden. Voor het stevig vernieuwde Devils start over twee weken de competitie (eredivisie) met een uitwedstrijd bij Eaters in Geleen.