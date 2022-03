Cees Verbeek uit Geldermalsen legt marathon af op langlauflatten: ‘Door de mist en sneeuw zag je bijna niets’

De triatleet staat minimaal twee keer per jaar op de lange latten. ,,Ik fiets en schaats in de winter, zo zorg ik dat mijn conditie in orde is voor het langlaufen en ik zwem veel. Zwemmen komt qua timing en techniek in de buurt van langlaufen. Langlaufen is voor mij echt een verslaving. Het is een technische sport, waardoor je altijd kunt verbeteren. En het is ontzettend zwaar, ik houd van sporten waar je moe van wordt.”



Verbeek is inmiddels alweer vol in training voor zijn volgende avontuur: de Trans-Portugal, een achtdaagse mountainbikerace over meer dan 1000 kilometer en 17.000 hoogtemeters, dwars door Portugal.



,,Een paar jaar geleden heb ik met Willem van der Meulen de Cape Epic in Zuid-Afrika gereden en dat smaakte naar meer”, vertelt de Geldermalsenaar. ,,Ik doe nog steeds aan triatlon, maar na twee knieoperaties adviseerde mijn dokter me niet meer hard te lopen. Zo ver ben ik nog niet. Ik loop nog steeds, maar wel veel minder dan ik voorheen deed en de ene dag gaat het beter dan de andere. Het stellen van andere doelen compenseert wel een beetje, maar het gemis blijft.”