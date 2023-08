Coach Marcel Gierman kwalificeert zich voor WK in Lahti: ‘Ik raakte steeds fitter’

Zijn voornaamste doel is het coachen van triatleten, maar Marcel Gierman uit Duiven gaat eind deze maand als deelnemer naar het WK-triatlon in het Finse Lahti.

In de stad waar voormalig Ajacied Jari Litmanen geboren is hoopt Gierman op zondag 27 augustus op de halve triatlon (1.9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21,1 kilometer hardlopen) een goede tijd neer te zetten in de leeftijdscategorie 45+. Gierman werd onlangs in het Noord-Hollandse Hoorn vierde op de Iron Man en plaatste zich voor de wereldtitelstrijd.

,,Ik ben niet meer zo fanatiek als vroeger, maar door veel mee te trainen met mijn jongere pupillen raakte ik zelf ook steeds fitter.”

Gierman verwacht in het zuiden van Finland een tijd van 4 uur en 20 minuten te realiseren. ,,Maar het belangrijkste is om herinneringen te maken met mijn gezin, met mijn vrouw Linda en dochter Nora.”

58 zeges

Gierman won in zijn loopbaan liefst 58 keer een triatlon en deed vijftien keer mee aan een Ironman. Hij was ook al eens op Hawaï van de partij.De laatste jaren legt hij zich met zijn bedrijf Move the Limit in Arnhem (personal training) vooral toe op het trainen van triatleten. Met het nodige succes, want een aantal van zijn pupillen gaat mee naar Finland. Kees van de Wetering (IJsselmuiden), Emy Theunissen (Arnhem), Jerry Kenbeek (Voorschoten) en Vera Paarhuis uit Zwolle.

Op het EK triatlon lange afstand in Almere (3.8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer hardlopen) doet in september Marijn Markusse uit Dordrecht, die ook begeleid wordt door Gierman, mee. En dan gaan Mitch Wismans uit het Gelderse Doornenburg, Maarten Caminada (Zandvoort) en Tim Soetens uit Den Bosch, ook pupillen van Gierman, nog deelnemen aan de Iron Man op de lange afstand in het Zuid-Franse Nice.