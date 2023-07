Daags na de Tour wil Poels en hoopt op Vingegaard: ‘Mijn kop gaat eraf als Wout niet naar Boxmeer komt’

,,Hij móét komen”, reageert rondebaas Pierre Hermans. ,,Als Wout niet komt dan gaat mijn kop eraf. Hij kan gewoon niet ontbreken na zo’n zege. En daar komt ook nog eens bij dat Wout een streekrenner is. Blitterswijck, daar waar hij vandaan komt, dat is gewoon de achtertuin van Boxmeer. Vergeet niet dat hij een boel fans meeneemt naar onze ronde. Ik krijg de horeca achter mij aan als we hem niet hebben.”

Een en een is dus twee. ,,Dat is geen hogere wiskunde. Al moeten we nu alleen wel weer praten over het contract. Want met een etappezege – Jezus Christus wat een prestatie – gaat hij wel meer kosten. Misschien dat je mijn bankrekeningnummer erbij kan zetten?” Dan serieus: ,,Wij zullen hem sowieso in het zonnetje zetten. Ook wat langer dan de Franse televisie deed. Dat hij telkens maar een paar seconden in beeld was, slaat toch nergens op!”