De Kleijn hengelt na knappe tweede plek in Ronde van Polen vergeefs naar de dure klok van Cancellara: ‘Dat vond hij helaas niet goed’

Rolstoel­bas­ket­bal­ster Beijer is weer wereldkam­pi­oen na long covid: ‘Ik kon heel lang nog geen war­ming-up meedoen’

De Nederlandse rolstoelbasketbalsters domineren hun sport al sinds 2017. Mariska Beijer (31) uit Doorwerth is een van de sleutelspeelsters in het team. Ze worstelde lange tijd met de klachten van long covid. ,,Ik twijfelde of ik ooit nog op mijn oude niveau zou terugkomen.”