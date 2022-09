Drama voor Van Lagen op Zandvoort: ‘Na de aanrijding was het een verloren race’

De ‘thuisrace’ op het circuit van Zandvoort is voor Jaap van Lagen uitgelopen op een deceptie. De Edese autocoureur moest de strijd in de Porsche Supercup zondagmiddag al snel staken na een aanrijding.

Van Lagen begon geweldig - hij startte als derde - en maakte meteen een plek goed in de eerste bocht. Hij kon echter niet lang van deze positie genieten. Een ronde later werd de Edenaar van achter geraakt door de Britse coureur Harry King.

,,Ik ging de bocht in en zag ineens heel veel rook achter me. Ik probeerde nog uit te wijken, maar hij raakte me vol op de achterkant. De auto was na de aanrijding zwaar beschadigd en de race was verloren”, zei de teleurgestelde Van Lagen.

King lag meteen uit de race, Van Lagen reed nog even door. Hij besloot in de vierde ronde alsnog zijn Porsche de pitstraat in te rijden.

Toch geen straf

Het weekeinde begon nog met een meevaller voor de 45-jarige autocoureur. Van Lagen ging naar Zandvoort in de veronderstelling dat hij een straf kreeg, waardoor hij vijf plaatsen naar achteren zou moeten starten. Er was echter een misverstand over de reprimande die hij vorig weekeinde op het circuit van Spa-Francorchamps kreeg. Dit betekende dat hij zondag vanaf de derde plek startte.

Dit gaf de Edenaar een geweldige uitgangspositie. Van Lagen: ,,Ik had een snelle auto en had deze tweede plek kunnen behouden. Het is wel heel pijnlijk dat dit in Zandvoort gebeurt, maar ik ben volwassen en kan goed met teleurstellingen omgaan. King heeft zijn excuses aangeboden, deze dingen gebeuren nu eenmaal. Ik ben wel blij met de snelheid die we hadden.”

Race gestaakt

De race werd uiteindelijk vier ronden voor het einde gestaakt vanwege een zware crash. Er was geen tijd meer om de baan schoon te krijgen, want dan zou de starttijd van de Formule 1 in gevaar komen. Zo werd Marvin Klein vroegtijdig winnaar van de Porsche Supercup-race op Zandvoort.

King werd na afloop schuldig bevonden voor het incident met Van Lagen; hij krijgt een straf voor de laatste race, komend weekeinde in Italië.