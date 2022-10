Dreumelse wielrenster Van den Aarssen pakt goud en twee keer zilver op WK paracycling: ‘Niet verwacht, wel op gehoopt’

Ook al kraakt het een beetje, de ‘oudjes’ zijn nog onmisbaar bij Aetos en Rebelle

DIEREN/ARNHEM - ,,Tegenstanders van mijn leeftijd kom ik niet vaak tegen op dit niveau.” Niels Wissels is vijftig jaar jong en ‘still going strong’ bij Aetos. Zaterdagmiddag treft hij toch een generatiegenoot in de tweede divisie, het vierde landelijke niveau van het volleybal. Het Arnhemse Aetos gaat op bezoek Rebelle. En in de Dierense sporthal Theothorne is Michiel Liesting (49) de hoofdblokkeerder, al zeker 25 jaar.

