Dreumelse wielrenster Van den Aarssen pakt goud en zilver op WK paracycling: ‘Niet verwacht, wel op gehoopt’

Eredivisie­clubs laten oog vallen op Lieke van Baal die MHV weer op sleeptouw neemt

MILL - Ze is pas 19 jaar, maar in het eerstedivisieduel met VZV 2 uit ’t Veld nam Lieke van Baal MHV’81 zaterdag op sleeptouw. Met zestien treffers had de rechteropbouwer een groot aandeel in de 36-28 zege voor de handbalsters uit Mill.

16 oktober