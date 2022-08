Drie generaties Van Valkenburg voltooien de kwarttriatlon van Deil: ‘We wilden dit met z’n drieën doen’

Een jaar ‘te laat’ toch nog groot feest bij UDI 1896, maar wie waren de oprichters?

Het moet een groots festijn worden. Op 9, 10 en 11 september viert de Arnhemse handbalvereniging asv UDI 1896 het 125-jarig bestaan. Een jaartje later dan gepland, want in 2021 gingen de geplande festiviteiten door de coronamaatregelen niet door.

29 juli