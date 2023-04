DVO schrijft historie en bereikt zaalkorfbalfinale in Ahoy met overwinning op landskampioen Fortuna

Chris van Haren (29) stelt afscheid in Korfbal League uit; DVO dwingt beslis­sings­du­el af voor plek in finale

De korfballers van DVO zijn nog volop in de race voor de finale om de landstitel in Ahoy. Na een kansloze nederlaag in Delft won de Bennekomse club zaterdag met 19-15 van Fortuna. Dinsdagavond wacht nu een beslissingsduel.