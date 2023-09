Einde van een tijdperk bij ‘houtje-touwtjeclub’ Hastu: ‘Hier gaan we met heimwee aan terugdenken’

De handballers van Hastu zullen nog wel eens met weemoed terugdenken aan de afgelopen twee jaar. Dat voorspelt scheidend coach Leon Stoffels, die net als het gros van de Nijmeegse studentenploeg is afgezwaaid na een mooi avontuur in de eerste divisie. De meesten kozen voor een overstap naar stadgenoot Havana, twee stappen terug, naar de hoofdklasse.

Stoffels genoot van twee jaar prestatiehandbal met het ‘kleine kneuterige studentenclubje’. ,,Op dit hoge niveau handballen was uniek voor een studentenploeg”, oordeelt de 54-jarige Nijmegenaar. ,,Voor iedereen was het leuk om mee te maken. Het zal wennen zijn voor de jongens om twee niveaus lager te spelen; het niveau is technisch en tactisch minder, bij tegenstanders én scheidsrechters. En er wordt gehandbald zonder hars. Dat is echt anders.”