Ervaren bestuurder Theo Lemmen keert terug als voorzitter van Nijmegen Devils

Met Lemmen haalt Devils een brok ervaring binnen. De voormalig directeur van afvalinzamelaar DAR in Nijmegen was in 2011 als toenmalig Devils-voorzitter een van de grondleggers van een aparte topsportstichting voor het vlaggenschip.

Hij was in het verleden ook actief bij voetbalclub NEC en VVD-wethouder in de gemeente Grave. ,,Het seizoen 2011-2012 was mijn eerste seizoen als bestuurder”, schrijft Lemmen in een verklaring. ,,Hoewel ik niet kan schaatsen, ben ik dus al een beste tijd geleden betrokken geraakt bij het ijshockey in Nijmegen. Nu er opnieuw de vraag aan mij is gesteld om de club vooruit te helpen, kon ik geen nee zeggen. Ik zal me vooral op de achtergrond bezig houden met het reilen en zeilen van de club, waarbij er veel aandacht zal zijn voor de jeugd en vanzelfsprekend ook senioren, die op niveau willen en kunnen presteren.”

Nu er opnieuw de vraag aan mij is gesteld om de club vooruit te helpen, kon ik geen nee zeggen Theo Lemmen

Zijn voorganger Diehle, bij zijn start ook een herintreder, nam het voorzitterschap op zich nadat de topijshockeystichting (Noviomagus) failliet was verklaard begin 2021. De Ossenaar regelde een deal met de gemeente Nijmegen waardoor de vereniging een faillissement ontliep. Een huurschuld voor het gebruik van ijshal Triavium werd omgezet in een lening.

De Brabander bracht vervolgens Devils terug in rustig vaarwater. Afgelopen jaargang ging Devils met een jonge ploeg en een ervaren trainer (Danny Cuomo) de eredivisie in. Mede door een kapotte ijsmaakmachine in Triavium, waardoor er moest worden geïmproviseerd aan het begin van het seizoen, liep het jaar uit op een domper met een voorlaatste plaats in de competitie.

,,Dat Devils nog bestaat, is waar ik het meest trots op ben”, zegt Diehle. ,,Het is nu aan nieuwe mensen om Devils 2.0 naar Devils 3.0 te brengen en ook weer sportief mee te gaan draaien.”

Van het Maldense clubicoon Cuomo is afscheid genomen, de Utrechtse trainer Stefan Collard is vastgelegd. Dat zit niet iedereen bij de club even lekker, maar Diehle wil daar op dit moment niks over kwijt. Bij Devils keren komend seizoen een aantal grote namen op het ijs terug. De club is ambitieus en wil bovenin de eredivisie meedraaien.