Ex-prof Eddy van IJzendoorn gaat nu bij de amateurs voor een podiumplek op NK veldrijden: ‘De leeftijd begint nu wel te tellen’

Twee seizoenen bijna geen wedstrijden vanwege de coronacrisis, een drukker gezinsleven na de geboorte van zijn zoon Lev in 2020 en een fulltimebaan in zijn eigen fietswinkel in Veenendaal; het zijn de belangrijkste oorzaken voor de bijrol van Van IJzendoorn de afgelopen weken in de elitecategorie.