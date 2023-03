FAST houdt hoop op spectaculair einde levend; bekerfinale lonkt na 3-2 winst op Sliedrecht Sport

De ploeg van coach Jacek Ziemba boog gisteravond in een volle Activiahal tegen de topploeg uit Zuid-Holland een 2-0 achterstand om in een 3-2 zege: 17-25, 16-25, 25-23, 25-18, 15-9. ,,Dit is ongelooflijk”, jubelde FAST-aanvaller Anne Heesakkers kort na de opmerkelijke prestatie. ,,We werden eerst weggespeeld, maar zijn er in blijven geloven. Dit was fantastisch om mee te maken.”