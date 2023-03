FAST kan Voltena slechts halve sets bijbenen

Het team van coach Jacek Ziemba kon toch een klein beetje vertrouwen tanken uit het duel in de B-poule van de eredivisie. Zeker in de tweede en derde set kon FAST de thuisploeg lang goed partij bieden en zelfs zo nu en dan een voorsprong pakken. In het tweede deel ging het alleen telkens mis voor de Limburgs/Brabantse combinatie.

FAST, dat aan het einde van het seizoen ophoudt te bestaan, staat na twee duels puntloos onderaan in de B-poule. Dinsdagavond kan de ploeg de afscheidstournee glans geven. Dan is in Sint Anthonis het eerste deel van het tweeluik met Sliedrecht Sport, met een plek in de bekerfinale als inzet.