Genaaid? Nee, Rapiditas-coach zoekt schuld van misgelopen finaleweekeinde bij eigen ploeg

Tennisploeg Rapiditas is het finaleweekeinde, waarin wordt gestreden om de landstitel, op een haar na misgelopen. In de laatste speelronde donderdag, waarin Rapiditas vrij was vanwege een oneven aantal teams, zetten ALTA en Naaldwijk precies de juiste uitslag neer in de eredivisie gemengd: 4-2.

Daardoor pakte de Amersfoortse thuisploeg nog vier punten voor de ranglijst en Naaldwijk twee punten. Beide ploegen wipten over Rapiditas heen. ALTA en de Nijmeegse formatie eindigen allebei op 19 punten, maar in de onderlinge wedstrijd won de concurrent een aantal sets meer. Met elke andere uitslag dan 4-2 op de laatste speeldag was Rapiditas doorgegaan.

,,Ik heb vrijdagochtend training gegeven bij Rapiditas en ben door zeker twaalf mensen aangesproken”, vertelt Rapiditas-coach Wouter Kropman. ,,Doorgestoken kaart zeggen ze dan én dat we genaaid zijn. Maar ik denk dat we het eerder in de competitie hebben laten liggen. Tegen degradant Baarn (3-3) hebben we ons niveau niet gehaald.”

Kropman zei voor de start van de competitie al dat Rapiditas twintig punten nodig had om de play-offs te halen. De rekensom van de Gennepse oefenmeester blijkt precies te kloppen. In het duel tussen ALTA en Naaldwijk gaven twee tennissters van de uitploeg na één set op vanwege blessures. Dat roept vraagtekens op, want het betekende direct twee punten voor ALTA. ,,Maar ik heb begrepen dat de speelsters écht geblesseerd waren. Ik probeer op sportief vlak, maar ook in het gewone leven, het altijd bij mijzelf en in dit geval bij onszelf te zoeken. Zo probeer ik mijn kinderen ook op te voeden.”

Hij houdt een positief gevoel over aan de prestaties in het begin van de competitie. Kropman hoopt daarom voor volgend jaar de kern van het team te kunnen behouden. ,,We hebben nu bewezen dat we met deze ploeg heel dicht tegen het niveau om de play-offs te halen aanzitten.”