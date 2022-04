Giro d’Italia én Tour de France voor Riesebeek na rampzalig voorjaar: ‘Ik heb de knop omgezet’

Het was zo’n mooi rijtje: Omloop Het Nieuwsblad, E3 Prijs, Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix. Riesebeek (29), bij Alpecin-Fenix de vaste secondant van Mathieu van der Poel, keek na zijn bekkenbreuk in het najaar van 2021 reikhalzend uit naar het nieuwe klassiekerseizoen.

Maar in plaats van Van der Poel naar de zege te loodsen in de Ronde van Vlaanderen, bekeek hij de wedstrijd knarsetandend vanaf de bank in zijn nieuwe woning in Herwijnen.