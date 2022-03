Groeibriljant Moolhuijzen (17) schittert bij nieuwe landstitel Polar Bears: ‘Als we ook de beker winnen, is het plaatje compleet’

Met gebalde vuisten vierde Moolhuijzen haar drie doelpunten tegen ZV De Zaan in de finale van de play-offs. Met een monsterzege(11-2) prolongeerde Polar Bears zaterdagavond het landskampioenschap. Het betekende de achtste titel in de historie van de Edese eredivisionist, die begin dit seizoen ook de Supercup won.

Moolhuijzen kon haar geluk niet op. „Voor mij is dit een superseizoen. Mooier had ik niet kunnen dromen. Of ik nog wat te wensen heb? Nou, we spelen binnenkort om de beker. Het zou mooi zijn als we die ook winnen, dan is het plaatje compleet”, vertelde het toptalent met een lach.