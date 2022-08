GVVV sluit voorbereiding af met ruime zege op Spakenburg; harde nederlaag voor DOVO

GVVV keek in Spakenburg halverwege nog tegen een 2-1 achterstand aan. Na de vroege openingstreffer van Mart de Jong scoorde de thuisclub twee keer via Wimilio Vink - zoon van GVVV-trainer Gery Vink - en Floris van der Linden.

GVVV en De Treffers houden elkaar in aantrekkelijk oefenduel in evenwicht: 2-2

Bij GVVV stond Ruben van Kouwen na de pauze onder de lat. De doelman is op proef bij de Veenendaalse club nu Jan van Willige geblesseerd is en Jan Schimmel nog niet volledig fit. Van Kouwen speelde in de jeugd onder andere bij NEC en Vitesse en was vorig seizoen nog reserve-keeper bij Fortuna Sittard en MVV.