Hockeyers NMHC tonen veerkracht en stellen play-offticket officieus veilig, Union in degradatienood

Toch waren de Nijmegenaren gevaarlijker dan de Rotterdammers. Kars Schreuders pushte net voorlangs, Marnix Brands dook gevaarlijk op in de cirkel. In de tweede helft kon NMHC dat veldoverwicht wél omzetten in goals. Schreuders stond direct op de juiste plek voor een tip-in (2-2), later promoveerde Jim van de Venne een vrije bal van Lars Leenen tot doelpunt: 3-2. Van de Venne zorgde ook voor het slotakkoord nadat Victoria de doelman had gewisseld voor een veldspeler en hij de bal voorin veroverde: 4-2.,