Hockeysters NMHC winnen voor het eerst sinds zeven duels: ‘Voelt als een kampioenschap’

De zege op de Noord-Hollandse tegenstander was de eerste overwinning in zeven duels, waarvan er zes verloren gingen. ,,Eindelijk krijgen we loon naar werken. We waren er een aantal keer dichtbij. Er zit veel kwaliteit in de ploeg, maar dat kwam er niet altijd uit. We zijn als groep in deze moeilijke periode bij elkaar gebleven en dat levert nu ook resultaat op.”

De basis voor de broodnodige overwinning werd gelegd in het eerste kwart. Via doelpunten van Julia van Dorsten, Elsa de Haas en An Nijkamp werden de drie punten min of meer al veiliggesteld. Vlak voor rust deed Laren wel wat terug via een rake strafcorner, maar na de pauze stelde Elena Colmer orde op zaken. Er volgde nog een tegentreffer in de slotfase (4-2), maar dat mocht de pret niet drukken.

NMHC blijft wel in de gevarenzone, met twee clubs onder zich staan de Nijmeegsen op de tiende plek. Het verschil met de veilige negende plek bedraagt drie punten (13 om 16), met nog vier duels te gaan. De van der Schueren: ,,Als we zo hockeyen als in het eerste kwart, kunnen we de hele wereld aan. Dit geeft een enorme boost.”