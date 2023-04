Huissense hockeyer Trieling van NMHC naar topclub Pinoké

Wielrenner Tijmen Graat uit Maashees kan prima meekomen met de besten van de wereld: ‘Ik wist dat ik in vorm was’

Wat goed is komt snel. Dat bewijst Tijmen Graat deze week nogmaals. Enkele weken na zijn winst in de Istrian Spring Trophy liet de pas 21-jarige wielrenner uit Maashees zich ook zien in de etappewedstrijd die alleen qua naam al status ademt: de Settimana Coppi e Bartali.