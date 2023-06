In Amerika topsporter, in Nijmegen de EK-limiet

De 21-jarige Yasmine Abbes werd de afgelopen vier jaar snel volwassen in de Verenigde Staten als student-atleet. Uitgerekend op haar ‘eigen’ baan in Nijmegen snelde de Mookse op de 1500 meter naar de EK-limiet. ,,Hier voel ik me thuis.”

Even lijkt alles te mislukken zaterdagavond. Met de finish in zicht na bijna 1500 meter hardlopen valt de snelheid van Yasmine Abbes terug. Lampjes aan de zijkant van de baan, die aangeven hoe hard ze moet lopen om de limiet voor de EK onder 23 jaar te halen, lijken haar op te slokken.

Dan gaat het Nijmeegse publiek tekeer, geeft de door de organisatie van Next Generation Athletics geregelde snelle haas Amina Maatoug extra gas en hebben de lampjes het nakijken. Abbes stort ter aarde van de inspanning, maar kan daarna een brede glimlach niet onderdrukken. Maatoug krijgt een dikke knuffel.

Haar tijd op de 1500 meter (4.17,98) is net voldoende voor kwalificatie. Ze hoort binnenkort van de Atletiekunie of ze wordt afgevaardigd naar Espoo in Finland volgende maand. ,,Deze tijd betekent heel veel voor mij”, zegt Abbes even later. ,,Vorig seizoen maakte ik niet de progressie die ik had willen maken. Ik had te maken met verschillende blessures. Een persoonlijk record lopen zat er een hele tijd niet in.”

Ze gooit er af en toe een Engels woord uit en verontschuldigd zich daarna naar goed Amerikaans gebruik uitgebreid. Engelse woorden zijn niet meer dan logisch na vier jaar lang sporten en studeren (psychologie) aan de Florida State University in Tallahassee. Op haar zeventiende liet het 21-jarige talent woonplaats Mook achter zich en ruilde ze de Nijmeegse atletiekbaan (Running Team Simba) in voor een track in de Verenigde Staten. ,,Een prachtig avontuur en een totaal andere cultuur dan in Nederland. Veel draait om de sport. Ik ben voor wedstrijden het hele land doorgereisd.”

Abbes werd op basis van haar atletiektalent namelijk aangenomen als student-atleet. Daardoor studeerde ze niet alleen in Florida, maar maakte ze ook deel uit van het prestigieuze universiteitsteam. Ze werd op een voetstuk geplaatst, maar het was ook aanpoten. ,,Slapen, trainen, studeren en dan weer wedstrijden. Als we een uitduel hadden, vlogen we drie dagen van tevoren naar de wedstrijdlocatie. Lessen volgden we online, toetsen werden voor ons uitgesteld.”

En met succes, want met het estafetteteam van haar universiteit haalde ze de top acht van het reusachtige land. ,,Het niveau ligt ontzettend hoog, van over de hele wereld komen daar sporters studeren bij de verschillende universiteiten en dan zijn er ook nog heel goede Amerikanen. Ik heb daar geleerd wat topsport inhoudt.”

Haar avontuur krijgt een vervolg. Het leven als student-atleet is haar zo goed bevallen, dat ze ook haar master sportmanagement in de Verenigde Staten gaat doen, in San Francisco. Een transfer naar een nieuwe universiteit dus. Maar eerst op de baan in Nijmegen zich voorbereiden op de EK. ,,Ik heb met veel mensen bijgepraat. Vrienden en familie hebben me door dik en dun gesteund hier. Dit voelt als thuiskomen.”

Volledig scherm Yasmine Abbes tijdens haar race en bij de finish. © David van Haren

Nillessen snelt voor thuispubliek naar toptijd De Groesbeekse hardloper Stefan Nillessen (20) mag zeer waarschijnlijk naar de EK onder 23 jaar. Onder toeziend oog van een heuse fanclub in Nijmegen, bij elkaar geroepen door zijn vader Leon, snelde hij zaterdagavond op de 1500 meter naar een tijd van 3.39,34 tijdens Next Generation Athletics. Belangrijker dan dat was dat hij concurrenten Rick van Riel en Jesse Fokkenrood in een rechtstreeks gevecht versloeg. Omdat er maar drie Nederlanders naar de EK in Finland mogen, moest hij deze hardlopers aftroeven. ,,Dat maakte deze race extra spannend”, vertelde Nillessen. ,,Het bracht extra druk en zenuwen met zich mee, maar ik ben rustig gebleven. Dat er zoveel bekenden hier mij stonden aan te moedigen, gaf een extra duw in de rug. Ik wilde heel graag laten zien wat ik kan en dat is gelukt.” Op de 400 meter had NGA een sterk deelnemersveld met nationale en internationale topsprinters. Isayah Boers won de race in een tijd van 46,05. Hij bleef daarmee één seconde boven de WK-limiet. Dat gold dus ook voor zijn teamgenoot Terrence Agard die één seconde langer deed over de race. Verschillende andere atleten liepen limieten voor de EK onder 23 jaar en de EK onder 20 jaar later deze zomer in Jeruzalem. Volledig scherm Stefan Nillessen (rechts, nummer 280) in actie. © David van Haren