Jubilaris Union: warme club met oog voor toptalent

Ze spreken van een warme club, waar iedereen de hele dag welkom is. Vol lof over de hechte banden binnen het team. Alleen, uiteindelijk bij Union blijven was voor niemand een optie. De club koestert zijn sterren, die elders furore maken. Een gouden medaille winnen op de Olympische Spelen, zoals verdediger Sanne Koolen in 2021 bijvoorbeeld.

In het clubhuis hangen oranje ingelijste shirtjes. Toen hockeybond KNHB het sportpark in de zomer van 2022 overnam voor interlands, werd daar ook door de vereniging een waar festijn van gemaakt. Af en toe staat er nog weleens zo'n topper langs de lijn. Gewoon ‘in het wild’ te spotten bij Union. Omdat diegene een oude maat opzoekt die nog actief is bij de club. Of om een van de familieleden aan te moedigen. Bij Union zijn ze gewoon één van de club en niet die ster van het EK of WK. Unionist, dat ben je en blijf je.