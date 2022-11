‘Junior’ Harmsma mag zich na drie wereldtitels meten met de nationale damtop: ‘Heel veel zin in’

Yoast United nestelt zich in Nederland­se subtop

AMSTERDAM/BEMMEL - De basketballers van Yoast United komen er steeds meer achter waar ze staan in het Nederlandse basketbal. Het compleet nieuwe team won zondag in Amsterdam met 74-98 van het nog puntloze Apollo. De conclusie is dat de Bemmelse ploeg in de BNXT League net onder de top te plaatsen is.

