Kailola en Ziemba blijven volleybaltrainers in eredivisie: van vrouwen FAST naar mannen Vocasa

,,Hij is vanaf het begin onze eerste keuze”, verklaart technisch bestuurslid Stephan Haukes van Vocasa. ,,In het bestuur kennen we Josha allemaal goed. Hij heeft ontzettend veel ervaring. We hebben alle vertrouwen in hem als hoofdcoach. We gaan hier bouwen aan een jonge ploeg, en denken dat hij de perfecte kandidaat is om met die jongens om te gaan. We zagen ook toen hij hier op gesprek kwam dat hij zich bij Vocasa thuis voelt en hij er zin in heeft. Hij gelooft ook in ons doel om over een paar seizoenen bij de top 4 van Nederland te horen.”