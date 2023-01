Korfballers van DVO rechten de rug, maar buigen in slotseconde toch voor landskampioen Fortuna

,,Een buzzerbeater voor Fortuna-speler Nik van der Steen”, doelde DVO-trainer Richard van Vloten op de winnende treffer vlak voor tijd. ,,Hij had met Gertjan Meerkerk een mooi gevecht, daar genoot het publiek zeker van. Onderaan de streep was het een mooie wedstrijd, al leek het bij 27-21 klaar. Het was toen buigen of barsten, want een grote nederlaag was ook mogelijk.”