Korfbalsters Odio (Millingen) promoveren op doelsaldo naar hoofdklasse, Ona/Astrantia loopt topklasse mis

Betuws basketbal Batouwe geeft vertrouwen pal voor de play-offs nog een extra boost, Yoast United vindt zichzelf terug

De basketbalsters van Lekdetec.nl/Batouwe kenden zaterdag ondanks de 77-70 nederlaag in Den Helder een goede generale repetitie voor de play-offs voor het kampioenschap in de women’s basketball league. Coach Paul Vervaeck van Yoast United kon opgelucht zijn, zijn ploeg vertoonde tekenen van herstel in Hasselt

10 april