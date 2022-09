Kromhouters-captain raakte twee maanden zijn stick niet aan na gemiste promotie: ‘En ik weet dat ik niet de enige was’

Shane Hammink zet na EK punt achter carrière: ‘Ik wil even iets anders dan basketbal’

MILLINGEN - Shane Hammink (28) stopt met basketballen. Na het aankomende Europees kampioenschap vertrekt de prof, die opgroeide in Millingen, naar zijn tweede vaderland Amerika. Hij weet nog niet of het afscheid van de sport definitief, of tijdelijk is.

30 augustus