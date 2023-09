‘Luis in de pels’ Laura Swinkels baalt van slordig MHV

Ondanks de ruime overwinning baalde MHV-topscorer (tien treffers) Laura Swinkels. De pas 23-jarige routinier zag zichzelf en haar ploeggenoten veel kansen missen. ,,Een honderdprocentscore van doelkansen is bijna onmogelijk, maar we hadden toch zeker veertig doelpunten kunnen maken. In de voorbereiding ging dat veel beter, hoewel we daar wat minder sterke tegenstanders hadden. Ik denk toch dat het komt door de spanning die een eerste competitiewedstrijd met zich mee brengt. We moeten daar zeker scherp op blijven, want zulke kansen zoals we die vandaag misten, dat kunnen we ons in topwedstrijden niet veroorloven. Dan moeten die ballen er zeker in.’’

Swinkels, die in Oss als fysiotherapeut werkt, was voor de gasten uit Utrecht een ware plaag. Als een luis in de pels haalde de midverdedigster de vaart uit de aanval van de gasten. Ook loerde ze voortdurend op kansen om de bal te onderscheppen. Aanvallend was Swinkels nauwelijks af te stoppen met haar techniek en snelheid.

,,Doelpunten maken is leuk’’, trapte de topscorer een open deur in. ,,maar ik haal er ook veel voldoening uit als ik medespeelsters vrij kan spelen. Wat dat betreft speel ik liever in de opbouw dan op de hoek. Dan heb je meer controle en ben je minder afhankelijk van teamgenoten.’’

Doelpunten maken is leuk, maar het geeft ook veel voldoening als ik medespeel­sters vrij kan spelen Laura Swinkels

De twintiger refereerde daarmee aan de opstelling die coach Lara Gommans in petto had. Niet Laura Swinkels, maar Meike Weren stond verrassend genoeg op de linkeropbouw, terwijl Swinkels op de linkerhoek begon. ,,Het verraste mij ook, maar eigenlijk maakt het niet veel uit. Meike deed het hartstikke goed en ik heb later in de wedstrijd toch ook in de opbouw kunnen kunnen spelen en m’n snelheid kunnen benutten.’’

Samen harsplekken verwijderen

Na afloop zat MHV-trainster Lara Gommans met genoegen te kijken hoe haar speelsters gezamenlijk de harsplekken van de speelvloer verwijderden. ,,Dit is echt een team aan het worden, dat wat voor elkaar over heeft. Het mooie is dat ik de laatste tien minuten alle jonge speelsters heb kunnen laten spelen zonder dat dat afbreuk deed aan het spel. En Laura Swinkels, Lieke van Baal, Nienke van den Boom, onze routiniers, zaten allemaal mee te klappen.’’

Toch kraakte ook Gommans nog een kritische noot. ,,In de eerste tien minuten na rust werd er te onrustig gespeeld en moest ik met een time out ingrijpen. Ja, en die kansen missen, daar moeten we het toch nog maar eens over hebben met de ploeg.’’