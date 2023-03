Metec en Megens bezorgen Olympia’s Tour een Tielse opkikker: ‘Zonder Michel had de koers niet meer bestaan’

Het wielerteam van Metec-Solarwatt uit Tiel was gebrand op de zege in de vierde etappe van Olympia’s Tour. De wedstrijd finishte zaterdag bij hoofdsponsor Metec voor de deur. Het plan mislukte, maar de stemming bleef uitstekend.

De renners van Metec-Solarwatt konden sponsor Michel Megens geen overwinning bezorgen. Roy Hoogendoorn sprintte achter de twee ontsnapte koplopers Enzo Leijnse en de Deen Magnus Bak Klaris naar een zesde plek.

De vierde etappe van Neede naar Tiel werd gekenmerkt door een flinke wind en regenbuien, maar bij de lokale ronden kwam er een zonnetje tevoorschijn en bleef het publiek droog. Het peloton was eerder op de dag al in twee stukken gebroken. Voor de eerste doorkomst in Tiel reden Leijnse en Bak Klaris weg uit het vijftig man sterke peloton, met daarin vier renners van Metec – Hoogendoorn, Tim Marsman, Lars Hohmann en Victor Broex.

Quote Door zijn financiële steun zijn we niet meer 100 procent afhanke­lijk van gemeenten die voor een start of finish willen betalen en kunnen we creatiever zijn met het etappesche­ma Thijs Rondhuis, organisator Olympia's Tour

,,De wind was toch iets veranderlijker dan we voor de start hadden verwacht. Wij dachten eigenlijk dat de beslissing pas in de rondes in Tiel zou vallen”, vertelde Hohmann, die namens Metec-Solarwatt als 29ste eindigde. ,,We waren met vier renners goed vertegenwoordigd in de eerste groep, maar toen ze wegreden, was hun voorsprong ineens best groot.”

Twee plaatselijke rondes

Het team van ploegleider Adri van Houwelingen probeerde met andere ploegen het gat dicht te rijden, maar het tweetal bleef in de twee plaatselijke rondes weg. Leijnse eiste de winst voor zich op, vijf seconden later gevolgd door Bak Klaris.

,,Helaas reed niet iedereen vol overtuiging mee in de achtervolging”, vervolgde Hohmann. ,,Dat was jammer. We trainen met de ploeg in de winter veel in de omgeving van Tiel. Ik kom hier niet vandaan, maar het voelde wel als een thuiswedstrijd en we hadden Michel graag de overwinning bezorgd.”

Volledig scherm Het peloton maakt zich op voor de etappe van Neede naar Tiel. © Cees Elzenga

Gered van de ondergang

Het mocht de pret niet drukken voor Megens, die de oudste etappekoers van Nederland dit jaar van de ondergang redde door hoofdsponsor te worden. Hij genoot van de aankomst in Tiel. Al werd het geen finish in hartje Tiel, maar een brede aankomst op het industrieterrein, waar de Betuwse Blaas Kapel voor de muzikale omlijsting zorgde.

,,Het weer hebben we niet in de hand, maar we kunnen wel zelf voor sfeer zorgen”, vertelde Megens tussen de twee doorkomsten door.

Ook Thijs Rondhuis, de organisator van Olympia’s Tour, was blij met de veilige aankomst in Tiel, én met de steun van Megens en Metec. ,,Het is al een paar jaar lastig om Olympia’s Tour financieel en organisatorisch op de been te houden. Terwijl het zo’n belangrijke koers is voor de Nederlandse wielersport. Het is de oudste etappekoers van Nederland en van iedere editie worden er wel een man of tien beroepsrenner. Zoals Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Jasper Philipsen, om maar wat recente namen te noemen.”

Quote Het is al een paar jaar lastig om Olympia's Tour financieel en organisato­risch op de been te houden Rondhuis

Creatiever etappeschema

Megens is niet alleen geldschieter, maar is ook organisatorisch betrokken. Rondhuis: ,,Zo denkt hij bijvoorbeeld mee over de route. Door zijn financiële steun zijn we niet meer 100 procent afhankelijk van gemeenten die voor een start of finish willen betalen en kunnen we creatiever zijn met het etappeschema. We kiezen nu voor etappes die mooi zijn en dwars door Nederland voeren. Dat is echt Olympia’s Tour en dat heeft Michel mogelijk gemaakt.”

Rondhuis is stellig: zonder Megens zou Olympia’s Tour niet meer hebben bestaan. ,,We hadden 4,5 maand geleden al besloten dat het niet meer kon. Totdat Michel zei: ‘Kom morgen maar even een kop koffie drinken in Tiel’. Zo is het gegaan. Michel heeft zich voor langere tijd verbonden aan Olympia’s Tour en we hopen nu dat er weer meer sponsors instappen. Het is onze intentie om van Olympia’s Tour weer een van de allerbeste koersen van Europa te maken.”

Kramer wint Limburgse slotrit, Deen pakt eindzege in ‘OT’



Een dag na de vierde etappe met finish in Tiel won Jesse Kramer de slotrit van Olympia’s Tour. Nederlander Kramer, in dienst van Jumbo-Visma Development, was op Limburgse bodem in de sprint de snelste van een select gezelschap van vijf renners. Lars Hohmann (Metec-Solarwatt) finishte op 59 seconden als tiende. Ploeggenoot Tim Marsman stapte onderweg af.



Hohmann was ook de best geklasseerde Metec-renner in het eindklassement van Olympia’s Tour. In het jongerenklassement werd hij vijfde. Hohmann moest in het algehele klassement 1.31 minuten toegeven op winnaar Mathias Bregnhoj. De Deense coureur van Leopard Togt Pro Cycling bleef nummer twee Liam Slock 14 seconden voor. Nummer drie Kramer volgde op 22 seconden.

