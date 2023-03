Milder neemt na tien jaar afscheid van Thetis: ‘Doodzonde dat we ons niet echt hebben kunnen bewijzen’

Waterpolocoach André Milder maakte als assistent van John Geveling en later zelf als eindverantwoordelijke de opkomst van Thetis mee. Toen het coronavirus drie jaar geleden toesloeg, was de Gendtse club een van de kleinste verenigingen in Nederland op bondsniveau. Inmiddels probeert het afgezakte Thetis zich in de eerste klasse van het district te handhaven en maakte Milder na tien jaar zijn afscheid in Gendt bekend.