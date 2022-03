Moolhuijzen loodst Polar Bears naar finale; nieuwe landstitel lonkt voor waterpolosters

Lola Moolhuijzen had uiteindelijk een belangrijk aandeel in de uitschakeling van concurrent UZSC. Vrijdag moest ze nog met drie persoonlijke fouten naar de kant en kwam haar naam niet op het scoreformulier. Een dag later haalde het 17-jarige supertalent haar gram met vijf treffers.

De Zaan is over twee weken de tegenstander in de finale, die in een drieluik wordt afgewerkt. De landstitel van vorig jaar onder leiding van Evangelos Doudesis vormde het hoogtepunt in haar nog prille carrière tot nu toe, vertelde Moolhuijzen onlangs. Maar ze wil maar wat graag opnieuw landskampioen worden met coach Koen de Weerd, de opvolger van ‘Eva’.