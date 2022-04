Moorfielders en Blue Socks snakken naar ‘echte strijd’: ‘Coronatijd best redelijk doorgekomen’

Finale ver weg voor korfbal­lers DVO na nederlaag bij PKC; Boadi krijgt rode kaart na schoppende beweging

Het debuut in de play-offs is voor de korfballers van DVO uitgelopen op een teleurstelling. De Bennekomse club verloor het eerste duel in de halve finale met PKC met 22-16 en raakte Daniëlle Boadi kwijt door een rode kaart.

