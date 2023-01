Nijmeegse voetbalster Joy Kersten bestormt met Genk de top in België: ‘Soms komt de harde kern ons steunen’

Basketbal­wal­hal­la der lage landen nog ver weg voor Yoast United

BEMMEL - Voor de basketballers van Yoast United liggen de kansen op een plaats in de Elite Gold van de BNXT-League sinds zondag plotseling weer een stuk lager. De ploeg uit Bemmel verloor in eigen hal kansloos met 81-108 van Landstede Zwolle en is door dat team op onderling resultaat voorbij gegaan op de ranglijst.

16 januari