Nijmegen Devils begroet ook oude bekende De Jong (42)

De ijshockeyers van Nijmegen Devils begroeten opnieuw een oude bekende in de selectie voor het nieuwe seizoen. Veertiger Nick de Jong was gestopt maar heeft aangegeven zijn schaatsen weer onder te binden.

De Jong (42) is geboren Nijmegenaar en kind van de club. Al in 1998 maakte de verdediger zijn debuut voor Devils waar vooral door zijn ervaring een belangrijke rol is weggelegd bij de relatief jonge ploeg. De oud-international is al een tijdje uitgespeeld; zijn laatste officiële wedstrijd dateert uit 2020.

De terugkeer van De Jong staat niet op zichzelf. Na een teleurstellend jaar - de voorlaatste plek in de eredivisie - wil Devils komend seizoen weer een rol van betekenis spelen in eigen land. Met topspelers die een verleden hebben bij de club, zoals Levi Houkes (31, komt over van Tilburg Trappers), Eef Gerritsen (23, Heerenveen Flyers), Renzo van Brink (20, Tilburg Trappers), de Amerikaan Derek Knetter (31, Tilburg Trappers) en Floris Vooren (18, Tilburg Trappers). Allen keren komend seizoen terug op het ijs van schaatshal Triavium.

Elian Deems is nieuw bij Devils. De verdediger (24) uit Den Bosch komt ook al over van Tilburg Trappers waar hij in de voorbije jaargang door een blessure niet alles heeft kunnen spelen.

De voorlopige selectie van de nieuwe Devils-coach Stefan Collard - vervanger van Danny Cuomo - bestaat voorts uit de vorig seizoen al in Nijmegen actieve Boris van Bergen (24), Eric Hoogvliets (39), Zino Vallen (21), Jamie Pilgrim (26) en Guus Jansen (18).

De letterlijke sluitposten van Devils zijn ook geen onbekenden: de door de wol geverfde Tomislav Hrelja (33) en jeugdproduct Patrick Vermeulen (24) zullen het Nijmeegse doel gaan verdedigen.

Nu de defensie staat, richt Devils zich op de aanval. De club verwacht binnenkort de namen van nieuwe offensieve krachten bekend te kunnen maken.